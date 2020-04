Napoli, novità Insigne: la scelta del giocatore può cambiare il suo futuro

Sarà un’estate molto movimentata quella del Napoli. Oltre ad un campionato (fermato dall’emergenza Coronavirus) che bisognerà portare a termine ci sarà anche un mercato scoppiettante. Sia in entrata, che in uscita, saranno tanti i movimenti che segneranno la rivoluzione già pianificata da Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Ma oltre ai vari casi che riguardano Callejon e Koulibaly, che molto probabilmente lasceranno Castelvolturno, e Mertens, in attesa di un rinnovo di contratto che… continua a leggere sul sito di riferimento