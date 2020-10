Napoli, oggi tamponi a tappeto. Partenza per Benevento solo dopo i risultati: il punto

Continua il cammino del Napoli in Serie A e riparte dalla Campania, da Benevento. La squadra giallorossa sta ben figurando nel nostro campionato, nonostante i tanti goal presi da Roma e Inter. Spiccano infatti le vittorie a Genova contro la Sampdoria in rimonta e in casa contro il Bologna. Ora c’è un nuovo ostacolo dinanzi agli azzurri, che vorranno rifarsi dopo la brutta sconfitta contro l’Az Alkmaar in Europa League.

Il Napoli verso Benevento: il programma della giornata

A seguito della gara contro l’Az Alkmaar, che aveva fatto riscontrare tra le sue fila più di 9 positivi al Covid-19, c’è ansia per il risultato dei tamponi di ieri in casa Napoli. Nel frattempo si attende la negativizzazione di Elmas e Zielinski, ancora positivi al tampone scorso. Sono ormai venti giorni che i calciatori non calcano il terreno di gioco, ma secondo lo staff la loro condizione atletica è comunque abbastanza buona. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, oggi arriverà l’esito dei test. Il gruppo-squadra si sottoporrà in giornata poi ad un altro giro di tamponi. Nel tardo pomeriggio, dopo aver ricevuto i risultati, si partirà per Benevento.

