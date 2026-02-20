venerdì, 20 Febbraio , 26

Sanremo: i bookie quotano anche il miglior testo, in pole Ermal Meta

(Adnkronos) - Dopo che i testi dei brani...

Bimbo trapiantato a Napoli, il legale: “Riunione su terapia per alleviare sofferenze”

(Adnkronos) - "Alle 16 di ieri, abbiamo ricevuto...

Andrea rilasciato torna a Sandringham, l’ex principe resta indagato

(Adnkronos) - Andrew Mountbatten-Windsor ha fatto ritorno alla...

Eric Dane morto per Sla, addio al ‘Dottor Bollore’ di Grey’s Anatomy

(Adnkronos) - Il grande pubblico aveva imparato ad...
napoli,-operatore-sociosanitario-abusa-di-una-minore-ricoverata:-arrestato
Napoli, operatore sociosanitario abusa di una minore ricoverata: arrestato

Napoli, operatore sociosanitario abusa di una minore ricoverata: arrestato

DALL'ITALIA E DAL MONDONapoli, operatore sociosanitario abusa di una minore ricoverata: arrestato
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Avrebbe abusato di una minore ricoverata in una struttura di Pozzuoli, per questo un operatore sociosanitario è stato arrestato dai carabinieri. Su delega della Procura di Napoli – IV Sezione, procuratore aggiunto Raffaello Falcone – i Carabinieri della stazione di Monte di Procida hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli nei confronti dell’operatore sociosanitario gravemente indiziato di violenza sessuale pluriaggravata su minore.  

Il provvedimento scaturisce da un’articolata attività investigativa avviata dopo la denuncia presentata dalla persona offesa, che ha riferito una serie di abusi subiti nel periodo di degenza presso una struttura sanitaria.  

In particolare, le verifiche investigative eseguite anche attraverso l’analisi di dispositivi informatici, accesso ai contenuti digitali e assunzione di dichiarazioni testimoniali, hanno consentito di delineare un grave quadro indiziario a carico dell’operatore socio-sanitario destinatario della misura ritenuto responsabile del delitto di reiterate violenze sessuali ai danni della vittima, commesse abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica e psichica.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.