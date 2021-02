Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per parlare del possibile rinnovo di contratto. L’ex Cremonese non sta convincendo molto, nell’ultima partita si è vista una svolta ma non è ancora il massimo per tutte le aspettative che c’erano ad inizio stagione. Il 3-0 con lo Spezia ha dato respiro alla squadra di Prandelli, che adesso affronterà l’Udinese in una sfida salvezza, con Vlahovic pionieri. , centrocampista della, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per parlare del possibile rinnovo di contratto. L’exnon sta convincendo molto, nell’ultima partita si è vista una svolta ma non è ancora il massimo per tutte le aspettative che c’erano ad inizio stagione. Il 3-0 con lo Spezia ha dato respiro alla squadra di, che adesso affronterà l’in una sfida salvezza, con Castrovilli pionieri.

LE PAROLE DI GAETANO CASTROVILLI

A questo punto, con il rinnovo in bilico, la domanda sorge: Castrovilli può essere un’opportunità per il Napoli? Decisamente sì. Già in passato il ragazzo è stato accostato alla squadra azzurra, adesso la situazione può diventare davvero interessante. Di seguito le sue parole: “Il rinnovo va meritato sul campo. Ed anche io devo meritarmelo, trovare la continuità, devo migliorare ulteriormente. Quando un giocatore rinnova significa che sta facendo bene e in quel caso ne sarei felice, ma nulla arriva per nulla.

I miei propositi per questo 2021? Dare continuità alle prestazioni come dicevo e fare dei gol per aiutare la squadra. Vogliamo arrivare ad una posizione tranquilla in classifica così da giocare spensierati. Solo una volta raggiunta la salvezza usciranno le nostre doti. C’è ancora un po’ di tensione e qualche paura, ma dobbiamo allontanare tutti i cattivi pensieri. Trovando alchimia di squadra e giocando come tale tutto andrà bene”.

The post Napoli, opportunità Castrovilli: “Non so nulla sul rinnovo, va meritato” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento