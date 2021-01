Napoli, ore di riflessione su Gattuso. Contatto tra De Laurentiis e Benitez: la situazione

Sono ore di riflessione in casa Napoli. La sconfitta col Verona fa male, brucia. Per questo motivo si susseguono voci su una riflessione in atto su Gattuso. Dopo che la stampa inglese ha fatto il nome di Benitez, sono arrivate ulteriori conferme.

Benitez-Napoli: la situazione

Il risultato col Verona sembra aver messo in bilico la panchina di Gattuso e Le Bombe di Vlad hanno confermato l’indiscrezione. Secondo la testata giornalistica esperta di mercato, ci sarebbe stato in queste ore un contatto tra De Laurentiis e Benitez per un ritorno al Napoli dello spagnolo. Si tratta solo di un contatto interlocutorio tra le parti, con il tecnico che proprio ieri ha lasciato il Dalian, e che avrebbe deciso di prendere tempo. Le titubanze di Benitez sarebbero dovute al fatto che dopo l’esperienza in Cina, vorrebbe riavvicinarsi il più possibile alla sua famiglia. Le parti probabilmente potrebbero aggiornarsi nei prossimi giorni.

