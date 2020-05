Napoli, Ospina: “Vogliamo vincere la Coppa Italia. Vi dico cosa penso di Meret”

Il portiere del Napoli, David Ospina, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una intervista alla redazione sportiva di Sky. Ecco le sue parole: La stagione potrebbe ripartire a breve. Il Napoli è ancora in corsa per vincere la Coppa Italia. Quanto ci credete? “Dobbiamo affrontare una squadra fortissima come l’Inter, ma abbiamo le qualità per andare avanti. Siamo pienamente in corsa anche per la Champions League. Ora però pensiamo solo ad allenarci nel migliore dei modi al fine di… continua a leggere sul sito di riferimento