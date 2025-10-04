napoli-ospita-“be.come-2025”,-tre-giorni-di-dialogo-sul-vino

Milano, 4 ott. (askanews) – L’edizione 2025 di “Be.Come”, intitolata “Oltre il calice, verso il futuro”, si terrà a Napoli dal 17 al 19 novembre. Ideato da Alessandra Montana, fondatrice di Allumeuse, e da Gabriele Gorelli MW, primo italiano a ottenere il titolo di Master of Wine, l’evento si propone di aprire un confronto tra il mondo del vino e le nuove generazioni.

“Be.Come è prima di tutto un movimento, ancor prima che un evento. Fin dalla sua prima edizione ha mostrato la capacità di interpretare i cambiamenti culturali e sociali nelle abitudini di consumo” racconta Montana, spiegando che “quest’anno saremo a Napoli, per stimolare un dialogo tra le nuove generazioni di produttori e consumatori, mettendo in relazione domanda e offerta”.

Il programma prevede tre giornate tra il Grand Hotel Parker’s e Casa Kiton, con incontri, talk, masterclass ed esperienze immersive. Il vino sarà al centro, ma non solo come prodotto da degustare: diventerà occasione di confronto su comunicazione digitale, inclusione, responsabilità sociale, cambiamento climatico e crescente interesse verso alternative analcoliche. “Be.Come 2025 rappresenta un momento di confronto e ispirazione, con particolare attenzione ai giovani e al loro ruolo nel ridefinire la cultura e il consumo del vino di domani” sottolinea Gorelli, ricordando che “Napoli per la prima volta accoglie l’evento nel Mezzogiorno”.

Il 17 novembre è prevista l’inaugurazione con l’apertura della Wine Gallery, spazio dedicato a oltre 30 Cantine italiane, seguita da una masterclass di Gorelli. La serata proseguirà con un aperitivo firmato dalla Maison di Champagne Palmer e con la cena “Le Due Sicilie”, realizzata in collaborazione con Irvo e curata da quattro chef: Domenico Candela del George Restaurant e Gennarino Esposito de La Torre del Saracino per la Campania; Roberto Toro del ristorante Otto Geleng e Nino Ferreri del ristorante Limu per la Sicilia. La chiusura della serata sarà affidata alla cocktail experience del bar L’Antiquario di Napoli, inserito nella classifica dei 50 Best Bars.

Il 18 novembre sarà dedicato al tema dell’artigianalità con una visita a Casa Kiton, “L’Arte del saper fare”. Seguiranno il talk “Nuove abitudini di consumo e ricerca di benessere tra i giovani” e, dopo un pranzo con prodotti ischitani, si tornerà al Parker’s con una private wine gallery per incontri B2B, un talk a cura di Irvo, una masterclass e una tasting experience guidata da Danielle Callegari, firma di Wine Enthusiast. La giornata si concluderà con una festive dinner arricchita dalla cocktail experience di Drink Kong e da un DJ set.

Il 19 novembre il programma sarà dedicato ai giovani con workshop e talk, tra cui “A Conversation with Ischia is More” e “Le nuove generazioni siamo noi”, un confronto tra editoria indipendente, media istituzionali e voci digitali. Dopo un pranzo curato da Gorizia 1916, l’evento chiuderà con un collegamento speciale in diretta con “The World’s 50 Best Vineyards”.

“Be.Come 2025” si presenta così come una piattaforma di dialogo tra produttori, comunicatori e consumatori, con l’obiettivo di costruire un linguaggio comune capace di parlare alle generazioni Y e Z, attente ad autenticità, sostenibilità e benessere.