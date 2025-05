napoli-ospita-synergy,-il-primo-congresso-internazionale-multidisciplinare-di-uro-oncologia

Si terrà il 15 e 16 maggio 2025 all’Università Federico II nell’aula magna “G. Salvatore”

Il 15 e 16 maggio Napoli diventa il “palcoscenico” d’eccellenza per la ricerca sulle neoplasie urologiche: all’Aula Magna “G. Salvatore” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II si terrà Synergy, Congresso Internazionale di Uro-Oncologia Multidisciplinare, il primo appuntamento italiano dedicato al dialogo tra discipline mediche sulla cura dei tumori dell’apparato urinario.

Promosso da Ciro Imbimbo, direttore della Scuola di Specializzazione in Urologia della Federico II, e realizzato con il contributo delle Università di Firenze e Torino, SYNERGY riunirà i massimi esperti europei del settore. Obiettivo dell’incontro è favorire un approccio integrato – che spazi dall’urologia alla radiologia, dall’oncologia medica alla patologia, fino alla chirurgia robotica – per migliorare diagnosi e terapie.

Al centro delle due giornate sarà il tumore della prostata, prima neoplasia nella popolazione maschile italiana con il 19,8% delle diagnosi oncologiche. Solo nel 2023 sono state oltre 41.000 le nuove diagnosi, mentre in Italia convivono oggi circa 564.000 uomini con questa patologia. Nonostante una sopravvivenza netta a 5 anni che raggiunge il 91%, i relatori sottolineeranno l’importanza di un costante aggiornamento delle pratiche cliniche e di ricerca, per tradurre i progressi scientifici in ulteriori benefici per i pazienti.

Alla presidenza dei lavori Ciro Imbimbo, mentre Savio Domenico Pandolfo coordinerà il comitato scientifico, di cui fanno parte Daniele Amparore e Riccardo Campi. Il comitato organizzativo è guidato da Achille Aveta e Gianluca Spena, che hanno curato la logistica e il programma delle sessioni plenarie e parallele.

Synergy intende inoltre rafforzare il legame tra ricerca universitaria e sanità pubblica, valorizzando Napoli come capitale della scienza e dell’accoglienza. Accanto ai momenti di dibattito, sono previsti workshop pratici, tavole rotonde e presentazioni di casi clinici, con sessioni dedicate alle tecniche più innovative di imaging, ai biomarcatori e alle terapie di ultima generazione.

Partecipare a Synergy significa contribuire a consolidare una rete internazionale di professionisti impegnati a migliorare la cura dei tumori urologici e a offrire ai pazienti percorsi terapeutici sempre più personalizzati ed efficaci. Per informazioni e iscrizioni, è possibile consultare il sito dell’Università Federico II o contattare la segreteria scientifica del congresso.