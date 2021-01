Napoli-Parma, dove vedere la gara: orario, canale tv e live streaming

Il Napoli è atteso allo stadio Maradona per la sfida contro il Parma, che si giocherà domani, domenica 31 gennaio alle ore 18.00 e sarà valida per la 20esima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri di Gattuso vengono da due brutte sconfitte contro Juventus (in Supercoppa) e Verona, lievemente attenuate dalla vittoria in Coppa Italia (convincente solo per 45′) contro lo Spezia di Italiano, terminata 4-2. Inoltre, il clima intorno alla squadra non è certamente dei migliori, e continuano a pesare le assenze importanti di due attaccanti come Dries Mertens e Victor Osimhen, che era stato decisivo proprio a settembre, nella prima giornata a Parma con il suo ingresso dalla panchina (che poi ha portato al 4-2-3-1). Ecco dove vedere domenica il Napoli in tv e in live streaming.

La partita tra Napoli e Parma è un’esclusiva SKY, detentrice dei diritti di 7 partite per ogni giornata di Serie A. Sarà possibile dunque vedere la gara con abbonamento all’emittente satellitare, su uno dei canali dedicati e con telecronaca di uno dei cronisti di Sky Sport. Si potrà visionare la gara anche attraverso ogni dispositivo mobile: tablet, smartphone o pc collegato ad una smart TV. Bisognerà però possedere abbonamento a Now Tv, oppure scaricare l’app di Sky Go, attraverso cui la gara sarà completamente visibile in live streaming. Ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta testuale sul sito di Calcionapoli1926.it.

