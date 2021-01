Napoli-Parma, il commento della SSCN: “Gol da copertina di Elmas! Azzurri tra sacrificio e dedizione”

Il Napoli porta a casa tre punto importanti battendo il Parma per 2-0. A decidere il match è Elmas con una perla al 32′, a chiudere la pratica poi è Politano al minuto 82. E così gli azzurri non mollano il sogno zona Champions come sottolinea la SSC Napoli nel consueto commento post partita.

Napoli-Parma, il commento della SSC Napoli

Di seguito il commento della SSC Napoli su Napoli-Parma:

Il Napoli batte il Parma e riacquista legittima cittadinanza nell’ambitissimo e popolato sentiero della zona Champions. Un gioiello di Elmas apre il pomeriggio azzurro dopo mezzora. Corsa col pallone di 30 metri, mezza difesa saltata, sinistro preciso e flemmatico giusto nell’angolo. Un gol da copertina. La sfida la chiude Politano a pochi minuti dalla fine nel momento più denso ed emotivo della serata. In mezzo alle due fiammate, c’è stato un Napoli di lotta e carattere, sacrificio e dedizione. Uno dei tanti modi, nel ventaglio tecnico e agonistico, per far propria una partita che vale tanto e che chiude un gennaio sinusoidale per aprire le porte ad un nuovo ciclo ricco di impegni e duelli. Nei 28 giorni di Febbraio sfileranno Coppa Italia, campionato ed Europa League in una raffica di match che accenderà passione ed emozione. L’avventura azzurra continua…

