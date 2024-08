La deputata azzurra: «Dal partito gesto di attenzione per Campania e Sud Italia»

NAPOLI – «L’iniziativa del vicepremier, Antonio Tajani, di chiedere al ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti un finanziamento di 10 milioni di euro per valorizzare Napoli all’interno dell’identità europea non è solo espressione di straordinaria attenzione per la nostra città ma è anche un gesto concreto che mira a rafforzare il ruolo di una grande capitale come ponte tra diverse culture e tradizioni, mettendo in evidenza il suo contributo significativo alla storia europea. Una iniziativa che rappresenta un’opportunità per Napoli di consolidare la sua posizione a livello internazionale, contribuendo allo sviluppo economico e sociale della città».

A dirlo è la deputata di Forza Italia, Annarita Patriarca, componente dell’ufficio di presidenza della Camera dei deputati e coordinatrice provinciale del partito azzurro.

«Inoltre, la città ospiterà un evento del Partito Popolare Europeo a settembre, con workshop incentrati sull’identità europea, che garantirà – ha concluso – l’occasione per offrire ancora una volta una vetrina internazionale alla nostra città grazie all’impegno e all’attenzione che il nostro partito rivolge da sempre al Sud e a Napoli in particolare».

L’articolo Napoli, Patriarca (FI): bene Tajani su contributo per identità città proviene da Notizie dì.