Napoli, patto federativo tra le associazioni In Re.Te. di Michela Rostan e la Lega

Rostan (In Re.Te.): “Per la Regione Campania serve cambio di passo, con la Lega è possibile” Durigon (Lega): “Prosegue radicamento sul territorio, candidato Presidente in Campania sarà espressione di una squadra coesa” Nel corso dell’iniziativa annunciata l’adesione alla Lega della consigliera comunale di Napoli, Rosaria Borrelli

“Abbiamo dato vita ad un Patto federativo tra diverse realtà e associazioni civiche che esprimono una forte rappresentanza istituzionale negli enti locali e operano quotidianamente in rete al fianco dei cittadini.

Oggi inizia un percorso politico con la Lega, unico partito dello scenario nazionale che ha mostrato con i fatti l’importanza di valorizzare i territori per una politica della concretezza e non dei proclami, pronti a misurarci per contribuire a quel cambio di passo che la Regione Campania deve avviare al più presto.

Tra i temi che caratterizzeranno la nostra proposta politica ne cito tre che ritengo prioritari: una sanità che sia davvero accessibile a tutti; l’emergenza casa di fronte alla quale registriamo una inaccettabile indifferenza da parte di un ente come la regione che potrebbe e dovrebbe fare molto per restituire dignità a migliaia di nuclei familiari in cerca di alloggio; l’occupazione, quella femminile e dei giovani in primis, sostenendo le imprese sane che assumono e avviando percorsi che favoriscano l’autoimprenditorialità.

Noi siamo pronti alla sfida e con il nostro contributo siamo certi di riuscire a dare il via a una nuova stagione per la Campania”.

Lo ha dichiarato Michela Rostan, già deputata per due legislature e punto di riferimento della rete di associazioni che hanno stretto a Napoli un patto federativo con la Lega, nel corso dell’iniziativa “In Re.Te. per il futuro dei nostri territori” svoltasi all’hotel Ramada di Napoli.

Presente lo stato maggiore del Carroccio in Campania con il sottosegretario Claudio Durigon: “Continuiamo a rafforzarci sul territorio e oggi oltre a Michela Rostan, che conosciamo per il suo valore e la sua attività di parlamentare, entra anche nel consiglio comunale di Napoli Rosaria Borrelli portando a tre il numero di rappresentanti in Comune.

Per la Regione Campania sono sicuro che Rostan sarà una grande consigliera e per scegliere il candidato presidente del centrodestra ci sarà una squadra forte che esprimerà la migliore risorsa possibile.

Penso a candidature importante come quella di Martusciello, tante espressioni civiche, abbiamo anche Zinzi”.

E proprio il deputato Gianpiero Zinzi, coordinatore regionale della Lega, ha sottolineato la crescita in Campania della Lega: “Riusciremo a determinare la vittoria del centrodestra alle prossime elezioni regionali.

Stiamo mettendo in rete tante associazioni e realtà presenti nelle diverse comunità. Vogliamo riportare alle urne i tanti moderati che non trovano rappresentanti e riferimenti politici per decidere chi governerà la regione Campania”.

Per il senatore Gianluca Cantalamessa, coordinatore provinciale del Carroccio “il progetto della Lega si ampia sempre di più e si arricchisce di nuove realtà proseguendo nel radicamento sempre più forte per dare un’alternativa a De Luca e alla politica centralista e clientelare che ha affamato i nostri territori”.

All’iniziativa hanno partecipato rappresentanti istituzionali e dirigenti locali della Lega tra i quali la consigliera comunale di Napoli Rosaria Borrelli, cha ha annunciato il suo ingresso nel partito di Matteo Salvini, Angela Russo (componente del coordinamento regionale già candidata alle ultime elezioni europee) ed Enzo Rivellini, coordinatore cittadino del capoluogo campano.