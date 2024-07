napoli,-pecoraro-scanio:-governo-intervenga-su-piazza-del-plebiscito

“Una vergogna, è diventata una discarica”

Roma, 26 lug. (askanews) – L’area antistante la Basilica reale pontificia di San Francesco di Paola, con il suo colonnato che si affaccia su piazza del Plebiscito, uno dei luoghi simbolo della città di Napoli, di fronte al Palazzo Reale, “è diventata una discarica”. A denunciarlo è Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e già ministro dell’Agricoltura e dell’Ambiente.”È una vergogna. Tra homeless, degrado, incapacità di pulizia e di assicurare la sicurezza è davvero possibile non intervenire?”, chiede Pecoraro Scanio in un video reportage, rilanciando l’appello già rivolto al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per recuperare l’area al decoro urbano, poiché il complesso di piazza del Plebiscito e dei suoi spazi “è proprietà del Fondo gestito proprio dal ministero dell’Interno”.”Il ministero e la prefettura hanno annunciato più volte un impegno per risanare la zona ma occorrono azioni concrete – sostiene Pecoraro Scanio – perché, come spiega Padre Mario Savarese – di cui nel video è stata raccolta la testimonianza – viene perfino impedito ai dipendenti comunali di procedere alla pulizia del porticato e ci sono seri rischi igienico sanitari”.