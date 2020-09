Napoli: per Koulibaly, si sfila anche il Psg, ma i conti non tornano

Dopo il Manchester, anche i francesi dicono no alla richiesta di 70 milioni per il difensore senegalese. E se Gattuso e i tifosi gioiscono, De Laurentiis teme dopo i 170 milioni spesi tra giugno e luglio e lo stallo su Milik

