Napoli-Perugia 2-0, Insigne: “Questa partita deve essere un punto di partenza, sono sereno”

Lorenzo Insigne, protagonista assoluto di Napoli-Perugia, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport proprio dopo la vittoria per 2-0 sugli uomini di Serse Cosmi.

LE PAROLE

“Deve essere un punto di partenza, non vincevamo da tanto in casa, è stata una grande prestazione di squadra ma dobbiamo migliorare.

Tra tre giorni abbiamo un’altra partita importante e dobbiamo recuperare energie e forze per affrontarla al meglio. Contento per i gol ma a prescindere da questo sono sempre sereno. Dal primo giorno che è arrivato qui, Gattuso mi ha sempre sostenuto ed io cerco di ricambiare in campo la sua fiducia”.

