Napoli-Perugia, le formazioni ufficiali: dal 1′ minuto Lozano, Elmas e Llorente. Ospina confermato

Napoli-Perugia, le formazioni ufficiali

Oggi alle 15.00 il Napoli scenderà in campo allo stadio San Paolo per sfidare il Perugia, il match sarà valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Manca soltanto un’ora all’inizio della partita e così sia Gennaro Gattuso che Serse Cosmi hanno compiuto le loro scelte, ecco i 22 uomini schierati:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Llorente, Lozano.

PERUGIA: in aggiornamento

