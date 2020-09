Napoli-Pescara, i convocati di Oddo: presente anche l’ex Valdifiori

Il Napoli è pronto a scendere in campo per una nuova amichevole in vista dell’inizio della prossima stagione. L’avversario di turno sarà il Pescara di Massimo Oddo che ha diramato anche la lista dei convocati in vista della sfida del San Paolo. Le due squadre si ritroveranno in campo a partire dalle 18 di domani.

Pescara, i convocati di Oddo

Di seguito il comunicato diramato dal Pescara tramite il proprio portale online con i nomi dei calciatori che seguiranno il tecnico per la sfida del San Paolo:

PORTIERI: Fiorillo, Del Favero, Radaelli

DIFENSORI: Elizalde, Drudi, Scognamiglio, Masciangelo, Ventola, Chiacchia, Quacquarelli, Ciafardini

CENTROCAMPISTI: Valdifiori, Omeonga, Busellato, Crecco, Diambo

ATTACCANTI: Ceter, Galano, Bocic, Belloni Arlotti

