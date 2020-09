Napoli-Pescara, i protagonisti dell’amichevole del San Paolo

Il Napoli di Gennaro Gattuso è sceso in campo per una nuova amichevole contro il Pescara tra le mura dello Stadio San Paolo. La squadra partenopea sta continuando la preparazione in vista dell’inizio del campionato. Gli azzurri hanno superato gli avversari con il risultato di 4-0 e tra i protagonisti c’è anche Andrea Petagna.

[tps_title]Petagna[/tps_title]

Protagonista della sfida il nuovo acquisto Andrea Petagna. Il calciatore è tornato in campo dopo un periodo di isolamento a seguito della positività al tampone per il Coronavirus. Il calciatore si è cimentato prima in un doppio assist poi ha realizzato uno dei gol messi a segno dalla squadra di Gattuso.

