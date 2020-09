Napoli-Pescara, il commento della società: buone notizie per la difesa

Il Napoli, nel pomeriggio di oggi, è sceso in campo per una nuova amichevole contro il Pescara. Un modo per arrivare preparati alla sfida di campionato in programma domenica 20 settembre a partire dalle 12.30. Una sfida in cui a farla da padrone è il nuovo arrivato Andrea Petagna. Un buon biglietto da visita per il calciatore che ha per la prima volta indossato la maglia azzurra non avendo preso parte al ritiro per la positività al Coronavirus.

Napoli-Pescara, il commento della società

Una vittoria importante esaltata dalla stessa società che ha commentato quanto accaduto in campo. Di seguito il comunicato diramato tramite il proprio portale online ufficiale:

“Il Napoli vince la terza amichevole stagionale e bagna l’esordio al San Paolo battendo il Pescara per 4-0. Segnano Zielinski, Ciciretti, Mertens e Petagna. Proprio il nuovo attaccante azzurro al suo debutto firma due assist e un gol in 20 minuti d’ingresso e certifica il suo contributo prezioso nell’economia del bilancio di prolificità, già ben avviato dalle due triplette scorse di Osimhen. Buone indicazioni in avanti, ma dato particolarmente significativo soprattutto dietro considerando che in tre gare, ancorchè di relativo cabotaggio, il Napoli non ha subìto gol. Annotazione non trascurabile e comunque sempre foriera di positività. Il tempo di affidarsi al ristoro di un paio di notti di riposo e poi si riparte col quarto test estivo, questa volta di cornice internazionale a Lisbona domenica contro lo Sporting”.

