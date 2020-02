Il ​Napoli si proietta alla Champions League e al prestigioso match contro il Barcellona. Dopo i segnali positivi arrivati tra campionato e Coppa Italia, per Gennaro Gattuso è arrivato il momento di esordire sulla panchina azzurra nell’Europa che conta, nella competizione che porterà una vera e propria pioggia di milioni per il club di Aurelio De Laurentiis. Come riporta il quotidiano Il Mattino tra le pagine della sua edizione odierna, i ricavi di questa edizione hanno portato nelle casse…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Napoli, pioggia di milioni dalla Champions League: l’incasso del club di De Laurentiis proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento