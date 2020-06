Napoli, Politano: “Il gesto alla panchina della Juve? Ho sbagliato e chiesto scusa. Obiettivo quarto posto”

Matteo Politano, attaccante del Napoli sbarcato in azzurro nel corso della finestra di mercato dello scorso gennaio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss affrontando vari argomenti, personali e non. “Mi sono ambientato molto bene, anche se ho passato i primi mesi in casa. Sono molto contento del mio trasferimento al Napoli. Ringrazio tutti i tifosi del Napoli per i tanti messaggi che ho ricevuto. Sono contentissimo di essere arrivato qui, spero di segnare presto il primo… continua a leggere sul sito di riferimento