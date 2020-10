Napoli, possibile proroga per il ritiro a Dimaro per altri due anni

Come riportato questa mattina da Il Mattino, è possibile che il Napoli proroghi per altri due anni la sua partenership con Dimaro.

Napoli, proroga per altri due anni con Dimaro?

Il Napoli, Covid permettendo, potrebbe ritrovarsi anche nel 2021 a preparare la nuova stagione in quel di Dimaro. Ricordiamo come il ritiro quest’anno non sia stato fatto nel Trentino, a causa dei giorni ridotti e dell’emergenza Covid in giro, ma nella più vicina Castel di Sangro. Dove gli azzurri potrebbero tornare lo stesso. Infatti il ritiro di Dimaro non esclude quello abruzzese, anzi. E’ possibile dunque la doppia meta nella prossima estate.

