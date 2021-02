Napoli Primavera, nuovi casi Covid! Rinviate le prossime partite e sospesi gli allenamenti

Nuove positività al Covid in casa Napoli Primavera. Gli azzurrini hanno riscontrato dei nuovi casi in rosa, dopo una positività emersa prima di Salernitana-Napoli, gara già rinviata.

Napoli Primavera, focolaio Covid

A causa del Covid che ha colpito il Napoli Primavera, la società ha deciso di fermare gli allenamenti per una decina di giorni per evitare la diffusione del contagio. Inoltre, sono state rinviate Napoli-Spezia di sabato 27 febbraio e Napoli-Lecce di sabato 6 marzo, entrambe a data da destinarsi. Lo riporta Calciomercato. com.

