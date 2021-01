Napoli, primo allenamento del 2021. Lavoro personalizzato per Koulibaly: il report

Il Napoli viene da un momento difficile in Serie A. Un punto nelle ultime tre partite: dopo infatti le due sconfitte subite a Roma e Milano contro Lazio e Inter (per 2-0 e 1-0, ndr), è arrivato uno squallido pareggio contro il Torino di Giampaolo ultimo in classifica. Nelle prossime giornate il Napoli dovrà riprendere la sua corsa grazie anche al ritorno degli infortunati Victor Osimhen (oggi positivo al Covid-19) e il belga Dries Mertens. Il girone di andata però deve ancora terminare: gli azzurri di Gattuso riprenderanno la stagione 2020/21 alla Sardegna Arena di Cagliari contro i rossoblu allenati da Di Francesco, che hanno molta fame di vittorie. Oggi gli uomini di Gattuso hanno ripreso gli allenamenti al centro tecnico: ecco dunque il report dell’allenamento odierno.

Napoli, il report dell’allenamento odierno: primo del 2021

“Prima seduta del 2021 per il Napoli, questo pomeriggio, al Training Center. Gli azzurri preparano la ripresa del campionato in programma domenica con Cagliari-Napoli alle ore 15. La squadra si è allenata in palestra iniziando la sessione con lavoro di scarico. Successivamente esercizi di “core” e allungamento.

Koulibaly ha svolto terapie, lavoro in palestra e allenamento personalizzato in campo”.

