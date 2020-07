Napoli pronto ad accontentare Milik: da definire la nuova destinazione

Arek Milik dovrebbe prendere parte al match contro il Genoa ma solo in corsa di partita. Questo perché Gattuso ha intenzione di affidarsi a Mertens dal 1′ della gara. Una decisione che potrebbe dare un nuovo indizio sul futuro del Napoli e su quello di Milik.

Milik, nel futuro c’è la cessione

Il contratto del calciatore resta, infatti, con la scadenza fissata al giugno del 2021. La firma sul rinnovo appare ormai molto lontana e ciò costringerà la società a metterlo sul mercato. Alla ricerca di una pretendente in modo da non perderlo a parametro zero nella prossima stagione. In primis c’è la Juventus che si dice però poco propensa ad accontentare le richieste economiche. Il patron De Laurentiis vorrebbe un’offerta da 50 milioni di euro per poterlo lasciare andare via. Intanto, nelle ultime ore, si è fatto sempre più vivo l’interesse dalla Premier con il Tottenham di tutte. In ogni caso, quindi, come riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’attaccante saluterà a fine stagione. Una prova anche stasera con Mertens che ancora una volta gli ruberà la maglia da titolare. Una concorrenza che, secondo la Rosea, infastidisce sempre di più l’ex Ajax.

