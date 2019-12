Napoli, pronto il rilancio di Hirving Lozano: il messicano in campo contro il Sassuolo?

​Gennaro Gattuso, tecnico del ​Napoli, non deve solo rivitalizzare la squadra e cercare di dare una svolta in campionato, ma deve lavorare sulla testa dei giocatori, con alcuni che non stanno dando neanche il 20% della loro forza e qualità. Tra questi soprattutto Hirving Lozano. L’esterno messicano, preso in estate dal Psv Eindhoven per 42 milioni di euro, sembra la brutta copia di quello che ha fatto innamorare Carlo Ancelotti qualche tempo fa. Dal suo arrivo solo un paio di prestazioni buone… continua a leggere sul sito di riferimento