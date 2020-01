Napoli, pronto lo sgambetto a Inter e Juve per la promessa del Manchester United

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Napoli e della Serie A! Il ​Napoli pensa al presente e guarda al futuro, pianificando diverse mosse di mercato in vista della prossima stagione. Oltre ad aver definito l’acquisto dall’Hellas Verona di Amir Rrahmani, il club partenopeo si è inserito nella corsa a Tahith Chong. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino il… continua a leggere sul sito di riferimento