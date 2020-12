Napoli-Real Sociedad, i convocati di Gattuso: out Osimhen, Hysaj e Rrahmani

La SSC Napoli ha comunicato l’elenco dei convocati stilato da Rino Gattuso per la sfida di questa sera contro la Real Sociedad. Il match è valido per l’ultimo turno della fase a gironi di Europa League ed è in programma alle 18.55. Oltre a Victor Osimhen, mancano Elseid Hysaj e Amir Rrahmani. I due difensori sono risultati nuovamente positivi al Covid-19.

Napoli-Real Sociedad, i convocati di Gattuso

Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne.

