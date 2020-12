Il Napoli giovedì sera affronterà al Diego Armando Maradona la Real Sociedad e sarà l’ultima sfida della fase a gironi. Agli azzurri basterà non perdere per qualificarsi ai sedicesimi di finale, tuttavia l’ambizione è quella dei tre punti per evitare ogni rischio contro una squadra ben attrezzata.

Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, c’è maggiore serenità all’interno della squadra azzurra, che viene da ottimi risultati, anche perché i rivali sono in emergenza da infortuni, sebbene reggano il secondo posto in classifica in Spagna.

La probabile formazione di Napoli-Real Sociedad

Gattuso ha le idee piuttosto chiare sulla formazione. Ospina ancora in vantaggio su Meret. Difesa composta da Koulibaly e Maksimovic con Mario Rui e Di Lorenzo sulle fasce. A centrocampo il trio Zielinski, Bakayoko e uno tra Demme e Fabian. Infine, in attacco Mertens, Insigne e resiste il ballottaggio Lozano-Politano.

The post Napoli-Real Sociedad, la probabile formazione: doppio ballottaggio per gli azzurri, ci sarà Maksimovic appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento