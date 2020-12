Napoli-Real Sociedad sarà il battesimo dello Stadio Maradona. Gattuso ai suoi: “Vinciamo per Diego”

Alle 18.55 Napoli e Real Sociedad scenderanno in campo a giocarsi la qualificazione ai sedicesimi di Europa League al ‘Diego Armando Maradona’. Già, gli azzurri, da oggi in poi, giocheranno le partite di casa nello stadio intitolato al Pibe de Oro. L’edizione odierna de Il Corriere della Sera si è soffermata sulle parole del tecnico Gattuso per motivare i suoi calciatori.

Gattuso: “Facciamolo per Diego”

“Questa sera, sarà la prima volta per gli azzurri allo stadio Diego Armando Maradona. È un battesimo di fuoco per i partenopei, chiamati a raggiungere i sedicesimi di finale di Europa League, nella notte dell’anniversario gi Gattuso sulla panchina del Napoli. Tutto ancora da definirsi, inclusa la possibilità di passare da vincitori del girone. ‘Facciamolo per Diego’, questa la richiesta del tecnico calabrese ai suoi uomini, anche per dargli la giusta carica”.

