Napoli, resterà solo uno tra Mertens e Milik: i motivi per cui scegliere il belga

Il Napoli, in vista della prossima stagione, avrà un altro attaccante. Gli azzurri hanno infatti prenotato per giugno il centravanti ora in prestito alla SPAL, Andrea Petagna. Il bomber italiano si unirà alle tante prime punte già presenti nell’organico a disposizione di Gennaro Gattuso. Il coach calabrese può contare già su: Mertens, Milik e Llorente. Quattro centravanti sono oggettivamente troppi per chi gioca con il 4-3-3, con un solo centravanti. SSC Napoli v Torino FC – Serie A Llorente è… continua a leggere sul sito di riferimento