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Napoli rimanda festa Inter, quando può arrivare lo scudetto?
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Napoli rimanda festa Inter, quando può arrivare lo scudetto?

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By Redazione-web

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(Adnkronos) –
Il Napoli fa slittare la festa scudetto dell’Inter. Oggi, venerdì 24 aprile, la squadra azzurra ha battuto la Cremonese 4-0 al Maradona nell’anticipo della 24esima giornata di Serie A, salendo a 69 punti in classifica, staccando il Milan al secondo posto, ora a -3, e portandosi -9 dalla squadra di Chivu. 

Un risultato che non permette all’Inter di festeggiare il tricolore in questa giornata. Anche se l’Inter dovesse battere il Torino nella partita in programma domenica 26 aprile, tornerebbe a +12 sulla squadra di Conte, così come sul Milan se i rossoneri dovessero battere la Juventus, un margine che, a quattro giornate dalla fine del campionato lascia aperto un potenziale aggancio in vetta. 

Se l’Inter dovesse perdere tutte le rimanenti partite di Serie A, mentre se il Napoli dovesse vincerle tutte, aggancerebbero i nerazzurri in testa e lo scudetto si risolverebbe con uno spareggio. Quindi quando potrà festeggiare lo scudetto l’Inter?
 

L’Inter potrebbe quindi festeggiare lo scudetto nella prossima giornata di Serie A. Se dovesse vincere a Torino infatti, Chivu si laureerebbe campione d’Italia con tre giornate d’anticipo vincendo la successiva partita casalinga contro il Parma, conquistando così un margine che non sarebbe più colmabile dalle inseguitrici. Se non dovessero arrivare tre punti contro i granata invece l’appuntamento sarebbe rimandato alla giornata ancora successiva e, in caso di vittoria, arriverebbe all’Olimpico di Roma contro la Lazio. 

 

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