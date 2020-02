Napoli, rinnovo di Mertens sempre più lontano: cinque club in guerra per il belga

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Napoli e della Serie A! Il ​Napoli rischia di perdere a parametro zero Dries Mertens, al centro di insistenti voci di mercato nel corso delle ultime settimane a causa di un rinnovo contrattuale che potrebbe non arrivare mai. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis non ha soddisfatto la richiesta dell’attaccante belga, che ha preteso un biennale a 7,5… continua a leggere sul sito di riferimento