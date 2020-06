Napoli, ritmi alti in allenamento. Gattuso soddisfatto della condizione della squadra: le ultime

Sarà il Napoli, insieme a Juventus e Milan, a dare il via al nuovo-vecchio campionato di Serie A. La stagione riprenderà dalla Coppa Italia, dove il Napoli subito affronterà l’Inter in una semifinale di ritorno che si prospetta incandescente. Entrambe le squadre hanno interesse a vincere un titolo, in particolare il Napoli, che attraverso di esso può approdare direttamente in Europa al termine di una stagione quantomeno turbolenta. Nel frattempo, continua l’allenamento a Castelvolturno e le sedute tecnico-tattiche, con Gattuso che sembra essere soddisfatto, numeri alla mano, di quanto sta facendo la squadra al Centro Tecnico.

Napoli, ritmi alti in allenamento. Gattuso soddisfatto

Come raccontato da La Repubblica, la condizione fisica mostrata dal Napoli in allenamento è soddisfacente. Proprio ieri a Castelvolturno è stata disputata una partitina con ritmi ed intensità molto alti. Grande determinazione da parte dei calciatori azzurri, che vogliono farsi trovare pronti, consapevoli che ognuno di loro – a meno di infortuni muscolari – sarà necessario per completare questa stagione senza troppi patemi. Il Napoli dovrà infatti tentare di mantenere la sua posizione in classifica senza perdere tasselli. Manolas recupererà dal suo infortunio probabilmente per la gara successiva a quella contro il Verona. Fortunatamente, anche grazie al mercato di gennaio, la rosa del Napoli è abbastanza ampia da consentire una buona rotazione dei calciatori. Il tutto, ovviamente, sotto l’occhio attento di Rino Gattuso, che, soddisfatto del lavoro effettuato dallo staff e dai calciatori, ora ragiona sulla prossima settimana in vista dell’Inter.

