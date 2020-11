I precedenti tra Napoli e Roma vedono in vantaggio lievemente il Napoli. Gattuso affronterà i giallorossi di Fonseca (che sono molto in forma, ndr) la prossima domenica, il 29 novembre. Gli uomini dell’ex tecnico del Milan proveranno a rifarsi della brutta sconfitta subita in casa contro il Milan la scorsa domenica. Ecco dove vedere Napoli Roma.

Napoli-Roma, dove vedere la gara: orario, canale tv e live streaming

Napoli-Roma sarà trasmessa anche in diretta su Sky. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport Serie A (202 del satellite). Gli abbonati Sky potranno affidarsi a Sky Go per vedere il match su personal computer o notebook o su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Chiaramente, per poter accedere al servizio sarà necessario un abbonamento all’emittente satellitare di Sky. Bisognerà poi scaricare la app per sistemi iOS e Android. Un altro metodo è quello di Now Tv, una piattaforma visibile attraverso smart Tv e dispositivi mobili previo pagamento dell’abbonamento mensile o acquisto dell’evento.

