Napoli-Roma, Formisano annuncia: “Domani ci sarà più spazio per Diego”. L’iniziativa

Il Napoli scenderà in campo, nella serata di domani, nel ricordo di Diego Armando Maradona. Lo testimoniano le parole del tecnico e le emozioni degli stessi calciatori. L’obiettivo è regalare un successo alla memoria dell’ex campione che ha indossato la maglia dei partenopei. In queste ore, però, il Napoli ha anche presentato una richiesta ulteriore alla Roma in vista del match del San Paolo.

Napoli-Roma, l’omaggio per Maradona

Alessandro Formisano, head of operations della Ssc Napoli, ha fatto un annuncio tramite il proprio profilo Twitter ufficiale:

“In tutti gli stadi si svolgono celebrazioni per Diego Armando Maradona. Per la virtualizzazione degli spalti di Napoli abbiamo chiesto alla AS Roma di rinunciare allo spazio a loro riservato per dare più spazio a Diego. Ringrazio la Roma che ha dato il proprio ok. W lo sport”.

