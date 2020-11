Napoli-Roma, i precedenti: l’ultimo successo azzurro spezzò una serie no lunga sei anni

Domenica sera si giocherà Napoli-Roma, gara valida per la nona giornata di serie A. In attesa del match ecco cosa c’è da sapere sui precedenti di questa grande classica del calcio italiano. Quella che una volta veniva definito “derby del Sud”.

Napoli-Roma, i precedenti

I precedenti tra Napoli e Roma, in terra campana, sorridono agli azzurri con 33 vittorie, 21 pareggi e 21 sconfitte. L’ultimo precedente è recente, lo scorso 5 luglio, il Napoli vinse 2-1, interrompendo una striscia no che durava dal 2014 (2-0). Quella è anche l’ultima sconfitta in assoluto in serie A della Roma sul campo. Giallorossi che negli ultimi anni avevano spesso raccolto punti a Napoli, 2 vittorie e 2 pareggi prima di luglio. L’ultimo blitz risale al marzo 2018, il 2-4 che frenò la corsa di Sarri verso lo scudetto. All’ottobre dello stesso anno risale il pareggio più recente: 1-1.

