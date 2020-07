Napoli Roma, infortunio per Smalling: al suo posto Fazio

Alla mezz’ora del primo tempo il risultato tra Napoli e Roma è ancora sullo 0-0. Qualche occasione per gli azzurri che non sono riusciti a concretizzare anche grazie alle parate di Pau Lopez. Miracolo dello spagnolo su Fabian prima e su Zielinski poi. Problemi per Fonseca, che è costretto al cambio in difesa dopo soli 30 minuti.

NAPOLI ROMA, INFORTUNIO PER SMALLING

Il centrale inglese Chris Smalling è stato costretto ad uscire dopo un problema muscolare. Probabilmente infortunio al flessore, avvenuto dopo una rincorsa in un contropiede del Napoli. Cambio obbligato per Fonseca che inserisce Federico Fazio al posto del giocatore in prestito dal Manchester United.

