Napoli-Roma, la protesta di Giuntoli: “Panchina giallorossa troppo affollata. Regole non rispettate”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma su un episodio accaduto durante Napoli-Roma. Il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli ha accusato la società giallorossa. La loro panchina è stata completamente occupata dagli uomini che Paulo Fonseca aveva scelto come riserve. In quel momento, ne è nato un braccio di ferro in punta di diritto a cui Cristiano Giuntoli si è aggrappato.

Napoli-Roma, Giuntoli accusa la panchina giallorossa

Il quotidiano riporta alcuni virgolettati del direttore sportivo del Napoli: “Se esiste un protocollo, va rispettato. Mentre loro hanno deciso di seguire un criterio personale e regolarsi autonomamente. Qui siamo in presenza di una vicenda seria, che è legata ad un dramma universale. Per fronteggiare eventuali rischi richiede l’attuazione di atteggiamenti irreprensibili a cui la Roma si è sottratta. Non si può ignorare ciò che è stato suggerito attraverso regole di comportamento codificate. Il protocollo dice che le panchine vanno rimodulate. Deve esserci una distribuzione alternata dei componenti e lasciando un posto vuoto tra una sedia occupata e l’altra. Poi si deve sfruttare come opzione la tribuna per gli eventuali calciatori. Ho fatto presente a Rizzoli e, inoltre, alla Procura Federale che non era giusto ciò che chiedeva la Roma. E me lo hanno fatto notare anche i nostri calciatori, chiaramente infastiditi da questa differenza”.

