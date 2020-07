Napoli-Roma, le formazioni ufficiali: Milik al centro dell’attacco

Napoli-Roma, le formazioni ufficiali. La 30a giornata di campionato Serie A si chiude con il posticipo della domenica delle 21.45 allo stadio San Paolo. Gli azzurri di Gennaro Gattuso, reduci dalla brutta sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta, ospitano i giallorossi in crisi di gioco e risultati (tre sconfitte consecutive dal ritorno in campo). In caso di vittoria il Napoli raggiungerebbe proprio la formazione capitolina al quinto posto in classifica a 48 punti, superando il Milan che ieri ha vinto per 3-0 in casa della Lazio.

Napoli-Roma, le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne.

Roma (3-4-3): Pau Lopez; Ibanez, Mancini, Smalling; Zappacosta, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Dzeko, Kluivert.

I precedenti al San Paolo

Sarà la 146esima sfida in Serie A tra Napoli e Roma, edizione numero 73 in casa azzurra. Con Questo il bilancio dei 72 precedenti al San Paolo: 31 vittorie del Napoli, 22 pareggi e 19 successi giallorossi. Gli azzurri non battono la Roma a Fuorigrotta da 6 anni.

Ultima vittoria del Napoli al San Paolo in Serie A:

1 novembre 2014 – Napoli v Roma 2-0.

Ultimo pareggio del Napoli al San Paolo in Serie A:

28 ottobre 2018 – Napoli v Roma 1-1.

Ultima sconfitta del Napoli al San Paolo in Serie A:

3 marzo 2018 – Napoli v Roma 2-4.

