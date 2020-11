Napoli-Roma, tutti i precedenti in Serie A: azzurri in lieve vantaggio

I precedenti tra Napoli e Roma vedono in vantaggio lievemente il Napoli. Gattuso affronterà i giallorossi di Fonseca (che sono molto in forma, vengono da 5 vittoria di fila ndr) questa sera, il 29 novembre. La Roma ha ritrovato Ibanez, Mancini e Dzeko, che partiranno titolari al San Paolo questa sera. Il Napoli per l’occasione indosserà una maglia speciale dedicata a Maradona, scomparso in settimana dopo un arresto cardiaco. Lo scorso giovedì nell’ultima gara giocata il Napoli ha sconfitto per 2-0 il Rijeka, partita valida per la quarta giornata del girone F di Europa League. Gattuso cerca nei suoi un senso di riscatto e di rivalsa, per dimostrare che gli azzurri sono ancora in corsa per le alte posizioni della classifica, in attesa del ricorso sul punto di penalizzazione dopo i fatti di Juventus Napoli del 4 ottobre 2020.

Napoli-Roma, tutti i precedenti in Serie A: azzurri in vantaggio

NAPLES, ITALY – JULY 05: Justin Kluivert of AS Roma vies with Kalidou Koulibaly of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and AS Roma at Stadio San Paolo on July 05, 2020 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Napoli e Roma si sfidano per la 73esima volta al San Paolo in Serie A. Il tabellino dei precedenti è così distribuito:

31 vittorie del Napoli;

22 pareggi;

19 vittorie della Roma;

109 gol del Napoli;

86 gol della Roma;

Ultima vittoria del Napoli nel luglio 2020: Napoli-Roma 2-1

Ultimo pareggio 28 ottobre 2018 Napoli-Roma 1-1

Ultima vittoria della Roma 3 marzo 2018 Napoli-Roma 2-4

