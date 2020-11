I precedenti tra Napoli e Roma vedono in vantaggio lievemente il Napoli. Gattuso affronterà i giallorossi di Fonseca (che sono molto in forma, ndr) la prossima domenica, il 29 novembre. Questa sera invece il Napoli affronterà il Rijeka nella gara valida per la quarta giornata del girone F di Europa League.

Napoli-Roma, tutti i precedenti in Serie A: azzurri in vantaggio

Napoli e Roma si sfidano per la 73esima volta al San Paolo in Serie A. Il tabellino dei precedenti è così distribuito:

31 vittorie del Napoli;

22 pareggi;

19 vittorie della Roma;

109 gol del Napoli;

86 gol della Roma;

Ultima vittoria del Napoli nel luglio 2020: Napoli-Roma 2-1

Ultimo pareggio 28 ottobre 2018 Napoli-Roma 1-1

Ultima vittoria della Roma 3 marzo 2018 Napoli-Roma 2-4

