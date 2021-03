NAPOLI – Matteo Salvini è arrivato al tribunale di Napoli per partecipare, da parte offesa, a una udienza a carico dei 99 Posse. I componenti della band napoletana sono imputati per diffamazione aggravata per un video diffuso il 17 febbraio 2015 sulla loro pagina Facebook e su YouTube.In aula e’ presente il senatore della Lega ma sono assenti tutti componenti del gruppo, imputati nel processo.

L’articolo Napoli, Salvini in tribunale per il processo a carico dei 99 Posse proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento