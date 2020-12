Il Napoli prepara il suo ritorno in campionato contro la Sampdoria di mister Ranieri per continuare la striscia di risultati utili. Dopo la qualificazione ai sedicesimi di Europa League infatti gli azzurri cercheranno i primi 3 punti in campionato allo stadio Maradona. Seppur il rendimento casalingo sia stato molto altalenante, nelle ultime tre partite tra casa e fuori il Napoli ha segnato 9 goal subendone solo uno contro la Real Sociedad. Questo dimostra che gli azzurri con il giusto atteggiamento possono essere altamente competitivi e a lungo. Ecco dove vedere il Napoli in tv e in streaming.

Napoli-Sampdoria, dove vedere la gara: orario, canale tv e live streaming

Napoli-Sampdoria verrà trasmessa in diretta tv da Sky Sport. Si potrà dunque accedere al canale solamente previo abbonamento a Sky, emittente satellitare che trasmette 7 partite su 10 della Serie A ogni settimana. La partita potrà essere seguita anche in live streaming su tutti i tipi di device, dallo smartphone al personal computer, passando per la smart tv e il tablet. Questo sarà possibile grazie all’applicazione di Sky Go e alla piattaforma di Now Tv, sempre però previo abbonamento alla rete. Sarà poi possibile seguire la diretta testuale di Calcionapoli1926.it, che segue tutti gli eventi in tempo reale.

