Napoli, Sangiuliano: ministro deve farsi vedere o cose non marciano

Volgerò sguardo a Floridiana in degrado, Monte Pietà sarà museo

Napoli, 28 apr. (askanews) – “Se ti fai vedere, le cose riesci a spingerle, se resti solo una carta o un decreto o un timbro, le cose non marciano”. A dirlo il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a Napoli per un convegno organizzato da alcune associazioni culturali del territorio per rivalutare il centro storico cittadino, patrimonio Unesco. Il ministro ha fatto il punto su quanto fatto, nei sei mesi dal suo insediamento, e ha anticipato i programmi futuri. “Sono stato ben due volte ai Girolamini a controllare personalmente i lavori, perché penso che un ministro debba avere anche una presenza fisica – ha ricordato – Abbiamo il progetto Capodimonte, 500 milioni di investimento con efficientamento energetico e diventerà quasi autosufficiente dal punto di vista energetico. Tra qualche settimana volgerò lo sguardo alla Floridiana che versa in condizioni di degrado e che, invece, può diventare un importante polmone verde per la città e i giovani. Il Ministero – ha concluso Sangiuliano – ha quasi perfezionato l’acquisto dell’edificio del Monte di Pietà, che era del Banco di Napoli. Vogliamo destinarlo a funzione museale e culturale, certo non ci metteremo dentro un ristorante”.

