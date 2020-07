Napoli-Sassuolo 2-0: le pagelle della squadra allenata da Gennaro Gattuso

Il Napoli archivia la pratica Sassuolo con un rotondo 2-0, ma deve ringraziare il VAR per i quattro gol annullati ai neroverdi per fuorigioco. Ecco le pagelle della squadra allenata da Gennaro Gattuso. Ospina 6 – Subisce quattro gol non convalidati dal VAR, ma non ha colpe in nessuna circostanza. Di Lorenzo 5,5 – Cerca di spingere sulla fascia, ma gli errori concettuali sono diversi. Manolas 5,5 – Trattiene difficilmente Berardi e Caputo, poi esce per un dolore al costato (59′ Maksimovic 5 -… continua a leggere sul sito di riferimento