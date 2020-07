Napoli-Sassuolo, azzurri salvati per la terza volta: gol in fuorigioco di Caputo

Napoli e Sassuolo sono scese in campo alle 21.45 per giocarsi il 36° turno di Serie A. Per il momento sono gli azzurri in vantaggio grazie alla rete di Elseid Hysaj avvenuta al minuto 8 del primo tempo. I neroverdi però sono ben presenti e pericolosi.

Napoli-Sassuolo, gol di Caputo ma è ancora una volta fuorigioco

Arrivato al minuto 49 del secondo tempo la rete dell’1-1 del Sassuolo sul Napoli. A segnare è Ciccio Caputo su imbucata di Traorè, però anche questa volta la rete viene annullata dal VAR per fuorigioco. Gli azzurri vengono salvati una terza volta dal fuorigioco. Già nel primo tempo infatti Djuricic si è visto annullare ben due gol sempre per offside.

