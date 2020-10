Il Napoli si appresta ad affrontare domani il Sassuolo nel big-match della sesta giornata di Serie A. Formazione ricca di talento, quella dei neroverdi.

CLICCA QUI PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SUL NAPOLI

Napoli-Sassuolo, gara da ex per Chiriches

Tra i migliori c’è sicuramente Francesco Caputo, il bomber emiliano, sbocciato troppo tardi nel calcio italiano ma adesso è un autentico spauracchio per le difese. L’anno scorso è andato oltre le 20 realizzazioni stagionali, in questa stagione si sta confermando. Ma il Sassuolo non è solo Caputo, il calciatore con maggior talento resta Domenico Berardi, sebbene la sua sia una carriera costellata da luci e ombre. Alti e bassi, genio e sregolatezza. Anche per questo motivo non ha spiccato ancora il volo verso i top club, affermandosi da bandiera del Sassuolo. Altro elemento di qualità è Djuricic. Ironia della sorte? De Zerbi non avrà nessuno di questi tre per la trasferta di Napoli. Una beffa atroce. Al tecnico, ex a sua volta di giornata, non resta che affidarsi all’esperienza in difesa di Ferrari e Chiriches. L’ex della partita sarà proprio Vlad Chiriches, in azzurro per quattro stagioni con 48 presenze e 4 gol.

CLICCA QUI PER FOTO E VIDEO ESCLUSIVI

The post Napoli-Sassuolo, De Zerbi si aggrappa all’esperienza dell’ex Chiriches appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento