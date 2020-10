Napoli-Sassuolo: il duello Osimhen-Caputo

In comune la fame di segnare, ma è differente il modo di attaccarela porta. Il nigeriano deve farsi perdonare l’espulsione di giovedì e avrà il peso dell’attacco per il k.o. di Insigne (out fino a dopo la sosta). Il pugliese vuole allungare la serie di 4 partite sempre in gol

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Napoli-Sassuolo: il duello Osimhen-Caputo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento