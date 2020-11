Napoli-Sassuolo, Insigne segue dalla panchina i compagni. La foto

Sta per iniziare Napoli-Sassuolo, gara valida per la sesta giornata di Serie A. Partita molto importante per gli azzurri che vogliono confermarsi ancora una volta, dato che non considerando la sconfitta a tavolino con la Juve, gli uomini di Gattuso hanno vinto ogni partita. Gara fondamentale per il secondo posto in cui però non ci sarà Lorenzo Insigne, dato che il capitano azzurro si è infortunato nell’ultima partita di Europa League con la Real Sociedad. Ma, a sorpresa, il numero 24 partenopeo è stato sorpreso dalle telecamere in panchina, pronto a seguire la partita dei suoi compagni.

INSIGNE IN PANCHINA CONTRO IL SASSUOLO

Una mossa che fa capire l’attaccamento del capitano alla squadra azzurra, nonostante l’infortunio e il rischio Covid-19. Questa qui sopra la foto di Lorenzo Insigne, munito ovviamente di mascherina ed attento all’allenamento pre gara dei suoi compagni.

